Реформу системы подготовки водителей обсудили в Минпросвещения

Под председательством министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой состоялось рабочее совещание по вопросу реформирования системы обучения и подготовки водителей.

По данным пресс-службы ведомства, в совещании приняли участие члены рабочей группы по вопросам подготовки водителей, представители Кыргызской академии образования, Республиканского научно-методического центра, Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, а также руководители организаций первичного профессионального образования.

Читайте по теме Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные

На совещании представлены проекты государственного образовательного стандарта по подготовке водителей, а также проекты учебных планов и объемов рекомендуемых учебных часов.

Министр подчеркнула необходимость разработки полноценного учебно-методического комплекса, включающего современные учебные материалы.

Ранее стало известно, что для учеников 11-12-х классов введут обязательный курс по правилам дорожного движения длительностью 14 месяцев. Экзамены в автошколах будут ужесточены, а частные продолжат работу как государственные.