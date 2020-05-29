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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще четыре лаборатории начнут проводить анализ на коронавирус

В Кыргызстане в общей сложности 20 лабораторных комплексов будут проводить анализы на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в начале проникновения коронавируса в страну работало всего 11 лабораторий.

«Позже мы увеличили их количество до 16, на днях поступят еще четыре лабораторных комплекса. Результаты анализов на вирус будут проверять быстрее», — сказал Кубатбек Боронов.

По его данным, в стране в наличии 110 тысяч ПЦР-тестов и 21 тысяча 486 экспресс-тестов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154149/
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