Общество

В КР появится лаборатория, где можно будет проверить содержание свинца в крови

В Кыргызстане появится лаборатория, где можно будет проверить содержание свинца в крови. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального института общественного здоровья (НИОЗ) Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, в настоящее время такие анализы в стране не проводят.

«Все частные лаборатории занимаются просто забором крови и отправляют пробы в другие страны, в том числе в Россию. Это стоило очень дорого. Открытие новой лаборатории скажется на качестве, скорости и стоимости анализов», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Лаборатория будет открыта на базе НИОЗ, в настоящее время там проводится ремонт, устанавливается современное оборудование.

«Оно очень дорогостоящее — около $800 тысяч. НИОЗ не мог себе позволить такое дорогое удовольствие, это стало возможным благодаря нашим международным партнерам. Команда специалистов обучена. С запуском оборудования партнеры тоже помогут», — добавил Жаркынбек Касымбеков.
