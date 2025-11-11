12:38
Общество

В Бишкеке построят современную лабораторию экологического мониторинга

По итогам девяти месяцев 2025 года деятельность в области экологического мониторинга значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, если за аналогичный период 2024 года было отобрано 1 тысяча 488 проб и проведено 11 тысяч 240 лабораторных исследований, то в 2025 году — 3 тысячи 440 проб и 19 тысяч 431 лабораторное исследование. Таким образом, объем отбора проб увеличился на 131 процент, а количество исследований — на 73 процента.

В настоящее время реализуется инициатива по строительству современной лаборатории экологического мониторинга. Для этого в Бишкеке выделен земельный участок, подготовлены все юридические и технические документы.
