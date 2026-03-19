Глава Минздрава обсудил с делегацией АБР укрепление лабораторий в Кыргызстане

Министра здравоохранения Дамир Осмонов встретился с делегацией Азиатского банка развития во главе с Чжэном Ву.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили текущее состояние реализации проекта «Укрепление региональной безопасности в области здравоохранения», направленного на модернизацию лабораторной службы и повышение готовности системы здравоохранения к реагированию на угрозы.

«Обсуждены ход выполнения строительных работ на объектах лабораторной сети, поставка лабораторного оборудования, а также вопросы внедрения лабораторной информационной системы управления и реализации других программных мероприятий», — говорится в сообщении.