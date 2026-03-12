17:58
Общество

Лаборатории Кыргызстана получили международный «знак качества» ILAC

Лаборатории Департамента экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подтвердили свою компетентность по международному стандарту ISO. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кыргызстанские лаборатории получили эксклюзивное право использовать эмблему ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Этот глобальный «знак качества» объединяет более 43 тысяч учреждений в 70 странах мира. Теперь результаты анализов воздуха, воды и почвы, проведенные в Оше, Баткене или Джалал-Абаде, имеют юридическую силу на международном уровне.

Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Лаборатории Департамента экологического мониторинга получили «знак качества» ILAC
Аккредитация подтверждает, что оборудование, методы исследований и квалификация специалистов соответствуют самым жестким мировым требованиям.

В министерстве подчеркнули, что замеры экологии в республике теперь проводят по тем же стандартам, что в Европе или Японии. Это позволяет ведомству выступать независимым экспертом в спорах по трансграничным вопросам и крупным промышленным проектам.

Выход региональных секторов на уровень стандарта ISO 17025 стал ответом на запрос общества о честном и профессиональном мониторинге. На сегодня экологический контроль в южных областях страны представляет собой высокотехнологичную экспертизу, признанную мировым сообществом.

Справка 24.kg

ILAC — международная организация, которая создала систему взаимного признания результатов лабораторных испытаний. Благодаря ей данные, полученные в аккредитованной лаборатории Кыргызстана, признают в других странах-участницах без повторных проверок. Это делает измерения республики неоспоримыми в международном арбитраже и упрощает трансграничное сотрудничество. 
