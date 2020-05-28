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Общество

Финпол задержал сотрудников Госдирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила коррупционную схему осуществления дорожного и транспортного контроля на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержаны три сотрудника Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош (ГДАД) при Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве напомнили, что для контроля поступлений платежей за проезд через тоннели в стационарных пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» автодороги Бишкек — Ош в 2018 году установлены аппаратно-программные комплексы по взиманию оплаты. «Госдирекция, являясь структурным подразделением Министерства транспорта и дорог, осуществляет сбор денежных средств за проезд по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что отдельные сотрудники вносили некорректные изменения в автоматизированную систему, а именно — изменяли страну происхождения транспортного средства, уменьшали фактические габариты авто, но при этом взимали оплату за проезд согласно установленному тарифу. Разницу присваивали.

Кроме того, выявлены факты пропуска транспорта без внесения данных в автоматизированную систему.

«Соответственно, оплата попадала не в бюджет, а в карманы недобросовестных сотрудников», — отметили в ведомстве.

В Финполе добавили, что такие незаконные действия могли быть только при попустительстве и покровительстве вышестоящих должностных лиц структурных подразделений Министерства транспорта и дорог, к которым автоматически поступали все данные с пунктов пропуска, но они не принимали конкретных мер по недопущению таких фактов.

По данным ведомства, с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2020 года сотрудники ГДАД нанесли ущерб государственному бюджету предварительно на сумму свыше 10 миллионов сомов только по одному стационарному посту.

«26 мая в качестве подозреваемых задержаны трое операторов структурного подразделения Министерства транспорта и дорог и водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Следственные действия по делу досудебного производства в целях установления круга причастных лиц из числа вышестоящих должностных лиц структурных подразделений Министерства транспорта и дорог продолжаются», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154002/
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