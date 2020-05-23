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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Въезд в Иссык-Кульскую область без острой необходимости по-прежнему ограничен

Въезд в Иссык-Кульскую область для граждан из других регионов без острой необходимости по-прежнему ограничен. Об этом сообщили в полпредстве области.

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Уточняется, что представители компаний, государственных и иных организаций при въезде в регион должны предъявить командировочные листы, а также предоставить подтверждение, что они работают в том или ином населенном пункте области.

«При осуществлении грузоперевозок водителям большегрузных автомобилей и сопровождающим лицам рекомендуем не выходить из машины и не контактировать с людьми. Это правило связано с тем, что водители большегрузов входят в зону риска по COVID-19», — сказали в ведомстве.

Отметим, что сейчас проехать в Иссык-Кульскую область можно только через санитарно-карантинный пост «Ак-кеме». При въезде действует паспортный режим, медики ведут визуальный контроль посредством бесконтактного термометра, при подозрении у граждан проводят бесплатный экспресс-тест на коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153681/
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