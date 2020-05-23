В Кыргызстан привезли 146 школьников и студентов из США и Канады

В Кыргызстан специальным рейсом привезли 109 школьников и 37 студентов из различных городов США и Канады. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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По его данным, школьники и студенты обучались в различных городах в рамках программ обмена FLEX, International Student Exchange, NorthWest Student Exchange, Fullbright.

«В общей сложности в Кыргызстан данным рейсом вернулись 146 пассажиров, среди которых граждане пожилого возраста, а также нуждавшиеся в срочной эвакуации по состоянию здоровья», — сказали в ведомстве.

Перед отъездом Американские советы организовали медицинское обследование учеников и предоставили им средства индивидуальной защиты, а также проинформировали о санитарных правилах, которые необходимо соблюдать во время поездки. По прибытии в Бишкек пассажиры будут следовать требованиям Минздрава в отношении тестирования и карантина, прежде чем воссоединиться со своими семьями во всех уголках Кыргызстана.