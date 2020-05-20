Глава Таласа рассказал, как надо ставить на место бунтарей из Соль-Илецка

Полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев собрал аксакалов региона и обратился к ним с речью.



Чиновник пригрозил тем, кто будет сопротивляться и отказываться от обсервации. По его словам, бунтарям создадут изоляционную зону в милицейском ИВС.

Марат Мураталиев также напомнил, что сотни врачей, милиционеров, госслужащих трудятся на передовой и у них тоже есть родители и дети.

«Почему вы подвергаете их здоровье и жизни опасности? Они что, не люди? Скоро настанет жара и вирус пойдет на спад. А если мы не будем соблюдать правила, то подвергнем себя опасности. Я сам постоянно сдаю анализы, мои заместители сдают анализы, соблюдаем гигиену. Больше всех мне жаль врачей, которые подвергают себя высшей опасности. Мы не враги собственному народу, мы хотим сохранить здоровье народа. И просим у вас помощи», — подчеркнул он.

Перестаньте по WhatsApp-каналам распространять разные провокации! Всех, кто будет провоцировать, накажем по всей строгости закона. Марат Мураталиев

Он добавил, что не только Кыргызстан, но и Америка, Россия, Китай борются с коронавирусом. «Не то, что КР, нас и так мало, всего 6,5 миллиона человек. Как только все закончится, мы вам сообщим, дай бог, чтобы все быстрее закончилось. Очень прошу вас: соблюдайте все правила! Аксакалы, объясните всем это! Мы беспокоимся за вас, за наш народ», — сказал глава Таласской области.

Напомним, что кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на бывшей авиабазе, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.

Ранее Минздрав сообщал, что число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101.

Прибыв в Талас, эти же люди начали вновь бунтовать и высказывать недовольство условиями в местной обсервации. Глава региона вынужден был выступить с резким заявлением.