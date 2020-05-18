В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: требуют отпустить их домой

В обсервации на бывшей американской авиабазе «Ганси», где размещены прибывшие из российского города Соль-Илецка граждане Кыргызстана, продолжаются бунты. Информацию 24.kg подтвердила супруга находящегося в карантинной зоне водителя Александра Бурховецкого Мария.

Фото читателя 24.kg. Прибывшие из Соль-Илецка требуют отпустить их домой

По ее словам, накануне шесть человек потребовали их выпустить, поскольку они чувствуют себя хорошо, в лечении не нуждаются. Они не верят, что у них положительный анализ на коронавирус. Всем, кто приехал из Соль-Илецка, провели повторный тест на COVID-19. «Они устроили бунт и пригрозили, что в больницу не поедут, а пойдут домой пешком. Врачам, которые оказывают помощь, пришлось вызвать милицию. В итоге их госпитализировали. Сейчас обстановка стабильная», — отметила Мария Бурховецкая.

В Минздраве подтвердили, что действительно в этой обсервации постоянно происходят конфликты с врачами, но меры принимаются вовремя, людей удается успокоить. Всех, у кого оказывается положительный анализ, отвозят в больницу. Остальных держат в строгой изоляции.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. В четверг в больницу положили маму с ребенком. Они также приехали из Соль-Илецка.