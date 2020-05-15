Умерший от коронавируса мужчина — супруг зараженной сотрудницы ЦСМ № 3 Бишкека. Информацию 24.kg подтвердил главный врач Объединенного центра семейной медицины Первомайского района столицы Жыргалбек Савданбеков.

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Сегодня Минздрав сообщил о двух умерших от коронавирусной инфекции. Один из них — 55-летний мужчина скончался в Республиканской инфекционной клинической больнице с диагнозом «тяжелое течение осложненной двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность, острый дыхательный дистресс синдром». Он со 2 мая находился в реанимации.

В ЦСМ № 3 зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусом. Из них трое выздоровели и выписались, одна скончалась, остальные находятся на лечении.