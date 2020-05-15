15:42
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Умерший от коронавируса мужчина — супруг зараженной сотрудницы ЦСМ № 3 Бишкека

Умерший от коронавируса мужчина — супруг зараженной сотрудницы ЦСМ № 3 Бишкека. Информацию 24.kg подтвердил главный врач Объединенного центра семейной медицины Первомайского района столицы Жыргалбек Савданбеков.

Читайте по теме
В Кыргызстане от коронавируса умерли два человека
По его словам, супруга умершего работает в отделе кадров ЦСМ № 3. «Ее уже выписали из больницы», — сообщил Жыргалбек Савданбеков.

Сегодня Минздрав сообщил о двух умерших от коронавирусной инфекции. Один из них — 55-летний мужчина скончался в Республиканской инфекционной клинической больнице с диагнозом «тяжелое течение осложненной двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность, острый дыхательный дистресс синдром». Он со 2 мая находился в реанимации.

В ЦСМ № 3 зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусом. Из них трое выздоровели и выписались, одна скончалась, остальные находятся на лечении.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152882/
просмотров: 1190
Версия для печати
Материалы по теме
Месторождения на юге Кыргызстана возобновят работу после снятия режима ЧС
В России заразившихся коронавирусом мигрантов не принимают больницы
В Бишкек из Турции вернулись 330 граждан Кыргызстана
Фейки о коронавирусе. Как не запутаться в паутине лжи и найти правду
Число зараженных коронавирусом в России превысило четверть миллиона человек
Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
В Таласской области провели всего 3,1 тысячи ПЦР-анализов на коронавирус
За последние сутки в Кыргызстане не было заражения коронавирусом медиков
Правительство обещает ежедневно отчитываться о поступивших средствах доноров
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
15:25
Казахстан снял ограничения на въезд транспорта. На КПП с обеих сторон очереди Казахстан снял ограничения на въезд транспорта. На КПП...
15:19
Месторождения на юге Кыргызстана возобновят работу после снятия режима ЧС
15:04
Умерший от коронавируса мужчина — супруг зараженной сотрудницы ЦСМ № 3 Бишкека
14:31
92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области
13:55
В России заразившихся коронавирусом мигрантов не принимают больницы