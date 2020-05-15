В Кыргызстане от коронавируса умерли два человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, 55-летний мужчина умер в Республиканской клинической больнице. «Он находился в реанимации из-за осложнения после заражения коронавирусом», — отметил замминистра.

Вторая погибшая — 84-летняя жительница Нарынской области.

«У нее были и другие болезни. В апреле несколько раз обращалась в больницу. 13 мая ее госпитализировали. Анализы на коронавирус вышли положительными», — сообщил Нурболот Усенбаев.

В итоге в Кыргызстане число умерших от коронавируса достигло 14 человек.