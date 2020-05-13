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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на ГСИН

Сотрудников Национального центра по предупреждению пыток не пропустили в СИЗО-1. Они пожаловались в Генпрокуратуру. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По словам и. о. директора НЦПП Динары Саяковой, согласно требованию, работники центра и она сама сдали анализы на коронавирус. Результаты у всех отрицательные.

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«Со справками и в защитных костюмах, масках и резиновых перчатках мы сегодня поехали в следственный изолятор, поскольку поступили сигналы, что некоторые заключенные, в частности экс-телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев, жаловались на характерные симптомы коронавируса. Были сигналы, что им не оказывают помощь и не тестируют. Мы намеревались провести мониторинг, переговорить с арестантами. Но заместитель начальника СИЗО-1, сославшись на приказ главы ГСИН Мелиса Турганбаева от 1 мая, нас не впустил. В этом приказе нет ни слова о том, чтобы не пускать правозащитников, в частности сотрудников Национального центра по предупреждению пыток и представителей института омбудсмена. Причем непонятно, на основании чего. Если ранее в СМИ прошла информация, какие требования выдвигает ГСИН, чтобы правозащитники могли пройти, включая справки и наличие среств индивидуальной защиты. Мы все эти пункты исполнили, но все равно нам свою работу сделать не дали», — сказала она.

Это наша прямая обязанность — проводить мониторинг мест лишения свободы, чтобы не нарушались права заключенных. Но нас ограничивают.

Динара Саякова

В ГСИН не прокомментировали решение не пускать представителей НЦПП, сославшись на действие карантина.

Накануне правозащитники заявили, что требуют проведения мониторинга мест лишения свободы и заключения для получения объективной информации о сложившейся ситуации и мерах, принимаемых для предотвращения распространения инфекции, а также обследования и лечения больных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152624/
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