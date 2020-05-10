Большинство читателей 24.kg соблюдают режим самоизоляции

Сегодня ночью введенный в Бишкеке и других городах режим чрезвычайного положения заканчивается. Отменяется и комендантский час.

С завтрашнего дня в столице, Оше, Ат-Башинском районе Нарынской области и Чаткальском районе Джалал-Абадской области введен карантинный режим и определенные ограничения. Тем не менее начинается второй этап по восстановлению экономической деятельности. С 11 мая разрешено работать ломбардам, обменкам, туристическим и агентствам недвижимости, магазинам автозапчастей и стройматериалов, ремонтным мастерским, СМИ и другим.

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Республиканский штаб по коронавирусу и Минздрав все же рекомендуют без острой необходимости не выходить из дома. Тем, кто может работать дистанционно, продолжать оставаться на удаленке. Самоизоляция, по мнению специалистов, один из самых действенных способов предотвратить массовое заражение коронавирусной инфекцией.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 2 случая COVID-19. Большинство заболевших выздоровели.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, соблюдают ли они рекомендации Минздрава и Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Выяснилось, что только 8 процентов (146 голосов) строго соблюдают режим самоизоляции и полтора месяца не покидали своего дома. 62 процента (1 тысяча 141 читатель) выходят на улицу только по острой необходимости — в магазин, аптеку или выкинуть мусор. 16 процентов читателей (297 человек) признались, что иногда вынужденно нарушают режим самоизоляции.

Еще 6 процентов (122 читателя) не соблюдают режим самоизоляции, поскольку считают это бесполезным. А 111 читателей вовсе не верят в существование коронавируса.