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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мобильные бригады обеспечены всем, чем нужно. Чиновники в ответ на жалобы врачей

Начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова утверждает, что мобильные бригады медиков обеспечены всем необходимым. 

Отвечая на вопрос 24.kg, чиновница отметила, что мобильные бригады полностью сформированы.

«Подготовительные работы по переходу на вахтовый метод директора ЦСМ по городу заканчивают. Со стороны мэрии и городского управления здравоохранения все готово. Определена база, на которой будут размещены все бригады. Отсюда они будут выезжать на выезды. Здесь они будут проходить дезинфекцию и после уезжать на отдых в отели. С отелями заключены договоры. Проведен анализ, оптимизировано количество мобильных бригад. Теперь 20 таких групп будут обслуживать весь город», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что по линии гуманитарной помощи в ЦСМ выделено большое количество средств индивидуальной защиты и достаточное количество бесконтактных термометров. 

Ранее, напомним, главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщила, что врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия. С аналогичными жалобами к председателю комитета по правопорядку Наталье Никитенко обратились и сами медики. Однако Бактыгуль Исмаилова парировала: за выплаты отвечает Минздрав, а за обеспечение СИЗ — организации здравоохранения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152322/
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