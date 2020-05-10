Сад на подоконнике. Как правильно выбрать растение для дома

Растения появляются в доме по разным причинам. Кому-то их преподносят в качестве подарка, кто-то приобретает по случаю или из желания сделать дом красивым. Однако при неправильном выборе цветка и уходе он просто засохнет. Как избежать ошибок новичку-любителю, рассказала автор YouTube-канала о домашних растениях Айзада Тома.

1 У многих цветы дома появляются случайно: кто-то дает отростки, кто-то сам отламывает веточки, кто-то покупает растения в магазине. Какой вариант предпочтительнее для того, кто решился завести растение? Существует поверье, что отростки нельзя просить, а нужно «воровать», тогда они лучше приживутся. Но, отломав веточку не спросив, вы можете навредить растению и очень расстроите его хозяина. Лучше предварительно договориться с владельцем растения, а затем сделать вид, что воруете — потому что хозяин растения может посоветовать вам, где лучше отрезать росток (не ломать!), как за ним ухаживать и так далее. Можно купить цветы и в магазине. Так у вас есть шанс получить уже взрослое готовое растение. Но и тут есть подводные камни. Если вы покупаете цветущее или плодоносящее растение в цветочном, будьте готовы к тому, что дома такого обильного цветения или плодов может и не быть. Многие цветы на продажу, так называемые «выгоночные культуры» — и в оранжереях делают все, чтобы растения были в самом презентабельном виде. Если вы покупаете растение с рук, обратите внимание на грунт в горшке — он должен быть плотным, как будто посаженным давно. Недавно посаженные растения могут в скором времени заболеть. Как бы вы не приобрели растение, если решитесь завести себе цветок — начните с самых простых.

2 Существует мнение, что человек должен подбирать цветок под себя. Так ли это? Домашнее растение должно радовать вас. Поэтому стоит избегать импульсивных покупок, подумать, сможете ли вы обеспечить ему надлежащий уход, чтобы потом не расстраивались над загубленным растением.

3 Цветоводы говорят, что размер горшка имеет значение. Как правильно выбрать его, на что в первую очередь необходимо обратить внимание? Размер горшка имеет колоссальное значение для нормального развития вашего растения. Если вы посадите цветок в слишком большой горшок, оно может остановится в росте, потому что пустит все силы на освоение новой земли. Кроме того, в большом горшке есть риск загнивания корней, так как они будут слишком долго «сидеть» во влажной земле. Стоит также обратить внимание на материал, из которого сделан горшок. Глиняные пропускают воздух и испаряют влагу по всей своей поверхности. Поэтому растения в них нужно поливать чаще. Пластиковые горшки такой особенностью не обладают, в них корни дольше находятся во влажной земле — некоторым растениям это нравится, некоторым — нет. Кроме того, они легче по весу, дешевле, бывают разных расцветок, так что можно подобрать под свой интерьер.

4 Часто люди жалуются, что в их доме цветы не приживаются. В чем может быть причина? Ни фэншуй, ни «зеленая рука» не заставят ваши растения развиваться, если не обеспечите им надлежащий уход. Прежде чем принести домой цветок, почитайте про него, какие условия ему нужны, какой полив и только убедившись, что вы можете обеспечить его всем необходимым, приносите домой.

5 Как понять, какие именно растения подходят вашему дому. На что обращать внимание? На условия, которые вы можете обеспечить: куда выходят ваши окна? Если на южную сторону, то вам подойдут растения, любящие яркий свет. Если на северную — выбирайте более теневыносливые. Окна западной и восточной ориентации в этом плане самые универсальные. Влажность воздуха тоже имеет значение. Существуют очень чувствительные растения, и, если дома сухой воздух, могут быть проблемы. Обратите внимание на свою занятость — как часто вы можете поливать растение, как сможете за ним ухаживать.

6 Многие люди считают, что есть растения, приносящие деньги, любовь в дом, изгоняющие духов или, наоборот, привлекающие беду. Так ли это на самом деле или все же это суеверия, с чем они могут быть связаны? Суеверия и мифы рождаются, когда люди не могут объяснить те или иные события. Ну и плюс многие любят перекладывать ответственность за некоторые вещи, которые происходят с ними на кого-то или что-то другое. Это зависит от человека — если верить, что безобидное зеленое создание может провоцировать ссоры в семье, то все возникающие конфликты будут записаны на счет растения, а не человека. Однако, можно верить, что растения, которые вы приносите к себе в дом, привлекут за собой счастье, удачу, здоровье, богатство — все это сила позитивного мышления.

7 Сегодня рынок предлагает самые разные растения, стоит ли приобретать что-то экзотическое и есть особенности ухода за такими растениями? Есть достаточно простые в уходе, экзотические растения — например, очень популярна монстера из-за необычной формы листьев. Но есть такие растения, которые очень сложны в уходе и требуют особого отношения к себе, например, марантовые. Главное, что нужно сделать перед покупкой — прочитать о нем и особенностях ухода за ним.

8 Если в доме есть маленький ребенок или животное, что необходимо сделать, чтобы обезопасить растения от них. В свою очередь и домашние цветы могут оказаться ядовитыми. Как вообще узнать, что безобидный цветок в доме может быть опасным? Прежде чем приобретать любое растение, узнайте о нем побольше. Сок большинства декоративно-лиственных растений может быть ядовит. Избавляться от них не надо, просто убедитесь, что они стоят в недоступном для детей или домашних животных местах.