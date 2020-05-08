В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что в связи с пандемией во всем мире приостановили массовые праздничные мероприятия для безопасности горожан.

«Но салют Победы все-таки состоится, его организует Генеральный штаб Вооруженных сил КР в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и без участия горожан», — отметили в мэрии.

Праздничный салют начнется на площади Победы 9 мая в 22.00, для охраны задействуют сотрудников правоохранительных органов.

В мэрии добавили, что запланированные на проведение праздничных мероприятий 2,5 миллиона сомов оптимизируют и направят на необходимые потребности столицы.