14:53
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Общество

В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют

В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что в связи с пандемией во всем мире приостановили массовые праздничные мероприятия для безопасности горожан.

«Но салют Победы все-таки состоится, его организует Генеральный штаб Вооруженных сил КР в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и без участия горожан», — отметили в мэрии.

Праздничный салют начнется на площади Победы 9 мая в 22.00, для охраны задействуют сотрудников правоохранительных органов.

В мэрии добавили, что запланированные на проведение праздничных мероприятий 2,5 миллиона сомов оптимизируют и направят на необходимые потребности столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152211/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
Красная звезда расцвела на площади Победы в Бишкеке
Депутаты, спортсмены, артисты со стихами о войне. Что декламировали кыргызстанцы
Кыргызстанцев-ветеранов ВОВ наградят юбилейными медалями
В Кыргызстане объявили видеоконкурс к Дню Победы среди школьников
Песню «День Победы» исполнили выпускники хора Дворца пионеров Кыргызстана
Массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в ВОВ в Кыргызстане отменят
Памятный знак «Дети войны» разработали в Кыргызстане
Владимир Путин перенес проведение парада Победы в Москве
Волонтеры решили не отменять традиционное поздравление ветеранов с Днем Победы
Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
8 мая, пятница
14:52
Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавирусом, снял Минздрав Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавир...
14:47
В Москве создан штаб в защиту соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации
14:28
Врачам мобильных бригад в Бишкеке не обеспечили условия для изоляции
14:08
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись две машины. Пострадали двое
14:01
В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют