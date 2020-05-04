Это самоуправство. Юрист о запрете въезда-выезда из Иссык-Кульской области

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила 24.kg, что решение полпредства правительства Иссык-Кульской области запретить въезд в регион и выезд без особой надобности — это самоуправство.

По ее словам, местные власти не могут самостоятельно принимать такие решения без распоряжений межведомственной комиссии, которая должна была быть создана при введении режимов ЧП и ЧС.

«Однако такая комиссия так и не появилась. Ладно, создали республиканский штаб, есть кабмин, пакет законов, Конституция в конце концов. Но почему все ранее принятые нормы нарушаются? На каком основании запрещен въезд в Иссык-Кульскую область и выезд за ее пределы, я, как юрист, не понимаю. Мне никто не показал, чем руководствовались местные власти, вводя этот запрет. В регионе нет режима ЧП или у нас Каракол и Балыкчи уже не считают нужным свои решения согласовывать с официальным Бишкеком?» — заметила экс-судья Конституционной палаты.

Нигде, ни в одном законе нет пункта, позволяющего главам местных администраций самовольно вводить какие-либо ограничения. Это нарушение гражданских прав и свобод человека. Клара Сооронкулова

Отметим, что ограничение на въезд-выезд вступает в силу с 4 мая. По информации оперативного штаба, жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий Каракола и Балыкчи. Въезд в регион будет осуществляться при наличии справки о результатах экспресс-тестов и ПЦР-анализов. Люди, прибывшие из других областей, обязаны самоизолироваться на 14-дневный домашний карантин.