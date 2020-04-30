Осужденных в Кыргызстане иностранцев предлагает освободить депутат

В Кыргызстане на содержание заключенных в день выделяется 80-90 сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя ГСИН Айваз Кадыров.

По его данным, в местах заключения отбывают наказания 8 тысяч человек, из них около 300 иностранных граждан.

«Если среди иностранцев нет совершивших особо тяжкие преступления, то надо их освободить. Зачем нам тратить деньги на их содержание. У наших соседних стран был опыт, когда они депортировали осужденных иностранных граждан», — предложил депутат Кубанычбек Нурматов.

Отметим, в парламенте предлагают объявить амнистию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия Народной апрельской революции 2010-го.

По словам инициаторов, амнистия коснется более 3 тысяч осужденных.