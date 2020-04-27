Деньги выделены. В ФОМС обещают финансирование услуги гемодиализа для больных

В 2020 году на оплату гемодиализных услуг предусмотрено 682,7 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Фонда обязательного медицинского страхования Эльнура Боронбаева.

По ее словам, в базе данных ФОМС числятся и получают гемодиализные услуги 1 тысяча 234 пациента. «За оказанные услуги с начала года выплачено 235 миллионов сомов. Гемодиализ можно получить в 20 частных и 4 государственных больницах», — отметила Эльнура Боронбаева.

Ранее сообщалось, что с начала карантина скончались пять человек, которые стояли в очереди на получение услуги гемодиализа.

ФОМС финансирует 231 лечебное учреждение.