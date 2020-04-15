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Общество

Пять больных, стоящих в очереди на гемодиализ, умерли в Кыргызстане за время ЧП

С начала карантина скончались пять человек, которые стояли в очереди на получение услуги гемодиализа. Они не могли оплатить процедуры. Об этом 24.kg сообщила глава Ассоциации пациентов на диализе Венера Ташманбетова.

Она отметила, что в очереди на получение процедуры за счет бюджета стоят как минимум 170 человек.

«Мы обзвонили 15 пациентов. Выяснилось, что из них пять скончались, два выехали из страны и сейчас не могут вернуться на родину. Если обзвонить всех, то число умерших будет больше», — сказала Венера Ташманбетова.

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Она заметила, что за одну процедуру больные вынуждены платить 4 тысячи 700 сомов.

«А получать их необходимо через день. В месяц выходит 12-13 сеансов — более 56 тысяч сомов», — добавила глава ассоциации.

Она подчеркнула: в разговоре родственники пациентов признавались, что те не могли оплачивать, поскольку сейчас многие остались без заработка, и пропускали процедуры.

«Это сказывается на здоровье, и человек умирает из-за несвоевременного гемодиализа. Мы просим, чтобы этих пациентов перевели на бюджетное финансирование», — добавила Венера Ташманбетова.

Она сказала, что на бюжетный гемодиализ пациент может попасть, только если появляется место: кто-то умирает, делает операцию по пересадке или государство увеличивает финансирование.

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова заявила, что 15 человек, получающих гемодиализ, скончались с начала карантина.

С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150231/
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