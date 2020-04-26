Коронавирус выявили у восьми медработников ЦСМ № 3 Бишкека

В Бишкеке коронавирус выявили у восьми медработников ЦСМ № 3. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, остальные сотрудники находятся на домашнем карантине.

«Они обследованы, у них отрицательные анализы. Всем, у кого нет условий для изоляции дома, предложили лечь в обсерватор в гостинице Garden, но пока никто не определился», — сказала она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что у врачей столичных ЦСМ, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, регулярно берут анализы.

Сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что у трех медработников ЦСМ № 3 выявлен коронавирус.

Это не первый случай заражения сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достигло 180. Часть из них уже выздоровели.