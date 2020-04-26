ЦСМ № 3 Бишкека, где врачи заболели коронавирусом, хотят закрыть на карантин

ЦСМ № 3, в котором врачи заболели коронавирусом, планируют закрыть на карантин. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, в управлении ждут решения Бишкекского центра госсанэпиднадзора.

«Мы ранее провели дезинфекционные работы в ЦСМ. На данный момент решаем вопрос о закрытии центра на карантин», — сказала она.

Бактыгуль Исмаилова отметила, что у врачей столичных ЦСМ, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, регулярно берут анализы.

Сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что у трех медработников ЦСМ № 3 выявлен коронавирус.

Это не первый случай заражения сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достигло 180. Часть из них уже выздоровели.