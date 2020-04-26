Медики из Лейлека получили СИЗ из США после просьбы о помощи

Кыргызская диаспора в США оказала гуманитарную помощь медикам ЦСМ города Исфаны. Об этом сообщила группа «Биз барбыз».

По их словам, сотрудникам поликлиники передали 104 костюма и 110 защитных щитов.

Ранее врач ЦСМ Минавар Камилова записала видеообращение с просьбой обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Позже выяснилось, что видео направили в фонд в Америке, где работает ее дочь. Фонд тогда отправил необходимую помощь сотрудникам поликлиники.

На этот раз ЦСМ поддержала кыргызская диаспора в США.