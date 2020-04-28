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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

#СидимДома. Чем занимаются кыргызстанцы в самоизоляции

Уже больше месяца Кыргызстан живет в режиме ЧС. В Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде введено чрезвычайное положение, которое продлили до 10 мая. Большая часть кыргызстанцев находится дома в самоизоляции. Одних это угнетает, они только и ждут, когда снимут ограничения. Другие же открывают в себе новые таланты, учатся готовить и участвуют в различных челленджах в домашних условиях. Они и не замечают, что живут в карантинных условиях, потому что заняты кропотливым творческим трудом.

Журналист 24.kg собрал публикации кыргызстанцев, которые проводят карантин с пользой.

Нарисовать больше 20 картин под силу не каждому. Но 72-летней бишкекчанке ее хобби скрасило времяпрепровождение на карантине. «Это помогло ей на полном позитиве просидеть безвылазно дома более месяца», — написала в соцсетях ее дочь Тилен Тургумбаева.

У некоторых бишкекчан появилось больше времени на ремонт и домашние дела. Например, Муратбек Султанбеков за время изоляции построил камин в своем доме. Он говорит, что теперь принимает заказы от любых желающих.

Рисовать можно не только на бумаге. Отдельные граждане включили смекалку и решили обновить свою старую бытовую технику. Придать своему холодильнику новый и космический вид пользователь Facebook Сергей Ершов решил с помощью баллончиков с краской. Получился настоящий шедевр.

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Многие кыргызстанцы присоединились к акции #изоизоляция. Напомним, надо выбрать любую известную классическую или современную картину и воспроизвести ее сюжет в реальности только с помощью подручных средств, а затем выложить оригинал и свою фотоверсию в специальное сообщество или у себя на странице с хештегами #изоизоляция либо #covidclassics.

Свои варианты известных картин кыргызстанцы выкладывали и в микроблоге Twitter.

Для многих родителей наступил период, когда со своими детьми можно провести больше времени и научить их новым навыкам. Например, азам строительства и смастерить вместе скворечник. 

Пользователи Instagram снимают шуточные видеоролики о том, что весеннюю модную одежду приходиться надевать только на выход в свой двор, так как выходить дальше ворот нельзя. Выкручиваются как могут.

Но сколько ни шути, а карантин рано или поздно закончится. Между тем заточение в четырех стенах вряд ли пройдет бесследно для фигуры. Поэтому заниматься спортом кыргызстанцы продолжают и в домашних условиях.

Сегодня на заседании Совета безопасности в узком составе президент предложил продлить режим ЧП в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе до 10 мая. На днях парламент страны рассмотрит этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151126/
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