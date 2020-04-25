Прибывшие из Стамбула жители Оша требуют нормальных условий обсервации

Прибывшие из Стамбула жители Ошской области требуют нормальных условий в обсерваторе, куда их поместили. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, в клинике, куда их поместили, всего один чайник, которым пользуются все содержащиеся на карантин для разогрева воды. В единственном душе вода течет из-под шланга.

«Когда мы ехали в Ош, нам в дорогу дали только лепешку и воду. Приехав сюда, нас расселили по четыре человека. Нет элементарных условий для гигиены. Да, медперсонал хорошо относится к нам, но сами условия содержания и питания плохие», — рассказали редакции.

Однако в Ошской областной администрации опровергли слова постояльцев обсерватора. В полпредстве заявляют, что в здании есть восемь туалетов и условия довольно хорошие.

«В обсерваторе содержатся 23 человека. У одного прибывшего из Турции выявлен коронавирус, поэтому остальных не отпустили домой, чтобы не допустить инфицирования близких», — сообщили в полпредстве.



Самолет с кыргызстанцами на борту из Стамбула приземлился в аэропорту «Манас» 17 апреля. Всех пассажиров этого рейса сначала разместили в обсервации. У одного прилетевшего обнаружили коронавирус.