В Минздраве объяснили разницу в стоимости лечения больных коронавирусом

Все зараженные коронавирусом лечатся за счет государственного бюджета. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, пациенты делятся на четыре категории: больные с легкой формой, средней тяжести, тяжелые и очень тяжелые.

«Деньги уходят на лекарства, изделия медицинского назначения, расходы за койко-место и анализы. На лечение легкой формы коронавируса необходимо 7 тысяч 988 сомов, средней тяжести — 16 тысяч 370 сомов, тяжелых — 74 тысячи 764 сома и очень тяжелых — 118 тысяч 807 сомов. Это расходы на одного человека», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Отметим, накануне во время брифинга замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что еще не посчитали расходы на лечение больных коронавирусом, но они равны расходам в Узбекистане, где на лечение одного зараженного уходит $3 тысячи.

Позже в Минздраве уточнили, что стоимость лечения в стационаре на одного пациента с COVID-19 составляет от 8 тысяч до 120 тысяч сомов.

На сегодня в республике зарегистрировано 665 случаев коронавируса.