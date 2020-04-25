Правозащитники призывают власти Центральной Азии обеспечить доступ к информации

Власти стран Центральной Азии оказались не в состоянии последовательно соблюсти обязательства в области прав человека в ответ на пандемию COVID-19, ограничивая доступ к информации о распространении вируса и вводя ограничения дискриминационным либо необоснованным образом. Об этом сообщается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Туркменистан и Таджикистан еще не подтвердили случаи COVID-19 в своих странах. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан еще в марте объявили о случаях коронавируса и предприняли важные шаги для ограничения его распространения и защиты своих граждан, в том числе тех, кто понес экономический ущерб из-за режима самоизоляции и закрытия предприятий.

Однако власти данных государств использовали введенные в ответ на кризис ограничения, нацелив их на журналистов, медицинских работников и активистов, и осуществляли карантинные меры способами, которые порой оказывались самовольными и несоразмерными.

«Власти всех стран Центральной Азии обязаны защищать право своих граждан на здоровье путем предоставления точной информации о COVID-19, — отметил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Они не должны использовать данные ограничения, чтобы заставить журналистов, медицинских работников и других лиц, пытающихся информировать общественность или защитить ее от нарушений прав, замолчать».

Правительства государств Центральной Азии должны обеспечить доступ граждан к своевременной и точной информации о способах предотвращения распространения COVID-19. Власти должны обеспечить, чтобы ограничения, принимаемые в ответ на пандемию, не осуществлялись способами, нарушающими или подрывающими защиту прав человека.

В КР ни независимым средствам массовой информации, ни юристам не разрешено проходить через блокпосты, что мешает им выполнять свою работу. Власти Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана угрожали уголовными санкциями или начали расследование в отношении людей за распространение «ложной информации» о вирусе, включая врачей, обеспокоенных неадекватными средствами защиты.

«Любые ограничения, которые правительства стран Центральной Азии применяют в ответ на пандемию COVID-19, должны быть соразмерными и направлены исключительно на защиту здоровья населения во время нынешней пандемии, — заявил Хью Уильямсон. — Права человека должны соблюдаться во время принятия чрезвычайных мер и любых других будущих мер в ответ на вирус».