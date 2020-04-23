Сожитель приставал к падчерицам. Четверых детей из семьи забрали в детдом

В Тюпском районе семья, где отчим домогался маленьких девочек, состоит на учете как малообеспеченная. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

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Уточняется, что в семье воспитываются четверо детей — три девочки — 12, 13 и 8 лет и годовалый мальчик.

«Со слов девочек, со стороны гражданского супруга их матери в отношении них совершено действие сексуального характера. Для безопасности все четверо детей размещены в детский дом семейного типа. Рассматривается вопрос лишения или ограничения родительских прав матери, которая создала опасную ситуацию для своих детей. Ранее органы опеки предупреждали ее и просили обеспечить условия для полноценного воспитания детей», — заметили в ведомстве.

Напомним, что в отношении отчима девочек возбуждено уголовное дело. Однако следователь отпустил его под подписку о невыезде.