Со дна подняли «клад» из мусора: в Караколе очистили берег от пластика

В Караколе прошла масштабная акция по очистке прибрежной зоны. Участники подняли со дна и собрали на берегу сотни единиц мусора, включая 280 пластиковых бутылок и автомобильную шину.

Как сообщили участники акции, значительная часть бутылок была полностью заполнена песком и находилась на дне, превращаясь в тяжелый балласт. Это усложняло работу и требовало специального подхода.

Очистка проводилась в командном формате: один из участников работал на глубине, собирал мусор и крепил его к тросу, после чего коллеги на берегу вытягивали находки. Благодаря слаженной работе удалось очистить значительный участок.

Организаторы акции призвали жителей бережно относиться к природе и не загрязнять водоемы.

«Чистота наших озер — это наше наследие. Сохраним природу вместе», — отметили участники.

Также они выразили благодарность всем волонтерам и партнерам, принявшим участие в экологической акции.