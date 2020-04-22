Отменить на время карантина коммунальные платежи просят президента кыргызстанцы

Кыргызстанцы подписывают электронную петицию за единовременные выплаты и отмену коммунальных платежей. Текст появился на платформе change.org.

Как отмечают авторы, вынужденный карантин лишил средств к существованию множество семей.

«Гражданам не на что купить еду, кредиты превратились в непосильное бремя. Похожие проблемы испытывает весь мир, именно поэтому правительства развитых стран тратят колоссальные суммы на поддержку своих граждан и предпринимателей», — говорится в документе.

Кыргызстанцы просят президента Сооронбая Жээнбекова не закрывать глаза на проблемы простых граждан и оказать посильную помощь всем без исключения гражданам.

Мы просим отменить на время карантина и режима ЧП оплату всех коммунальных услуг, оказать каждому гражданину финансовую помощь и отменить налоги для физических лиц до конца 2020 года. из петиции на имя президента КР Сооронбая Жээнбекова

Напомним, что на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час 25 марта, в Нарыне и Ат-Башинском районе — 15 апреля.