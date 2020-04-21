Суицид на карантине. Что делать, если близкий в отчаянии

Почти месяц кыргызстанцы живут в режиме самоизоляции. Чрезвычайное положение в отдельных регионах продлили до 30 апреля, и пока неясно, когда снимут ограничения. Все чаще пользователи соцсетей жалуются на эмоциональный голод, тревогу и страх за родных.

Аналогичные проблемы актуальны и в других странах. Специалисты прогнозируют рост тревожно-депрессивных расстройств, суицидов и домашнего насилия. Как вернуть оптимизм и держать себя в руках, чтобы не навредить близким? Как помочь тому, кто отчаялся, и что нельзя делать ни в коем случае? Об этом 24.kg рассказала практикующий психолог Виктория Левина (живет и работает в Алматы).

— Какие последствия будет иметь социальное дистанцирование, так необходимое для победы над коронавирусом?

— Вынужденная изоляция выявляет проблемы душевного состояния человека и его взаимоотношений с другими. Психика, хоть и имеет некоторые общие понятия нормы, очень индивидуальна. Все мы очень разные в своем психофизиологическом устроении. Каждый адаптируется к вынужденным обстоятельствам по-разному, в своем темпоритме. У каждого свой ресурс терпения.

Поэтому и последствия от социального дистанцирования достаточно специфичны для каждой личности.

К примеру, последствия Второй мировой войны как один из феноменов — формирование сильной женщины, умеющей вести хозяйство и работать на износ в тылу, без мужчины. А месяц или даже два — не такой продолжительный период для глобальных сдвигов в привычной стратегии жизненных установок.

— Карантин длится уже около месяца. Люди перестали радоваться, теряют мотивацию и оптимизм. Как вернуть хорошие, положительные эмоции и мысли?

— На помощь придут организация времени, режим дня, обязательные физические упражнения, душ, прогулка до магазина. Можно мотивировать себя на развитие какого-либо навыка. Допустим, прыжки на скакалке (сегодня минуту, завтра две... то есть наблюдать за прогрессом). Можно просмотреть фото и видео о красоте природы, визуализировать. На восходе солнца встать и наблюдать за тем, как оно все более и более освещает наступающий день. Послушать, как поют птицы.

— У многих появились раздражительность, тревога, плохой сон. Люди стали советовать друг другу в социальных сетях различные лекарственные препараты. Чем это может быть опасно?

— Конечно, назначать препараты должен только врач. Но, с другой стороны, переживание постоянного стресса для отдельных лиц может служить нарастающим напряжением, которое и не дает возможности уснуть. Для этого можно рекомендовать растительные препараты, такие как пустырник или валериана.

Их надо принимать не перед сном, а в 16.00 и 19.00, так как их действие мягкое и успокаивающий эффект наступает к ночи.

— Во многих семьях обострилась проблема домашнего насилия. Что делать, когда кончается терпение? Как держать себя в руках, чтобы не подвергать близких физическому и психологическому насилию?

— Установить время на изоляцию друг от друга. Не сидеть постоянно рядом, так сказать, над душой. «Держать себя в руках», напрягаясь, не надо, допустите возможность высказаться, как вам все это надоело. Можно даже пойти в ванную комнату, включить воду и прокричаться на нее. Можно попеть песни или протанцеваться. Главное — не зажиматься и сбрасывать напряжение через социально допустимые действия.

— Когда человек перестает видеть выход, ему кажется, что легче покончить с собой. Почему это не решение проблемы? Как найти ответы на свои вопросы, когда кажется, что никто тебя не понимает?

— В настоящей ситуации самоизоляции возникает другая проблема — это не невозможность найти выход, а необходимость самоорганизации и принятие ситуации такой, какая она есть в некотором бездействии. Главное — расширить горизонт мышления и подумать, что вся планета Земля находится в таком положении, и бедные, и богатые — все как-то уравнялись. Можно даже проникнуться мыслью всеобщего единения со всем человечеством и особенностью момента исторической реальности.

Ведь за всю историю человечества такое всемирное изолирование впервые, и уже, возможно, через год в учебниках новой истории будет информация об этом событии.

У многих нет опыта переживания вынужденной изоляции. Напряжение возрастает изо дня в день, психика дает сбои. Одни могут впадать в ярость, жестокость, другие находят способ покончить с этим быстро — суицидом. Поэтому как никогда важны проявление любви к ближнему, помощь переживания момента отчаяния и невыносимости. Если же у человека острое состояние, то следует обратиться к психологу для личной встречи.

— Что делать, если близкий человек в отчаянии?

— Во-первых, если это мужчина, то сядьте рядом, если женщина — напротив и смотрите в глаза. Затем как можно более спокойно и уверенно попросите высказать все, о чем человек думает, что его волнует, тревожит. Возьмите за руку крепко и надежно и скажите, что вы его/ее понимаете, что все и в самом деле серьезно.

Побудьте рядом, проявляя участие и поддержку. Не предпринимайте никаких особых действий, психике надо адаптироваться к новым условиям. Находитесь рядом молча, но с участием, пока близкий не начнет сам что-то говорить или даже выдвигать возможные решения ситуации.

— А что категорически нельзя делать?

— Шутить или критиковать за проявление слабости, обесценивая переживания близкого. Заявлять о необходимости взять себя в руки вроде «ты же не размазня...» и тем более предлагать выпивку, а также насильно «переключать» внимание на другие виды деятельности, фильмы и так далее.

— Как переживают сложившуюся ситуацию дети? Как помочь им справиться с возникающими проблемами?

— Дети в данной ситуации намного легче переносят изоляцию, потому как много положительных факторов. Не надо идти в детсад, школу, родители рядом, можно с ними пообщаться и поиграть.

Естественно, если родители будут переживать и высказываться о происходящем как о катастрофе, то у детей могут повыситься тревожность и плаксивое состояние.

Родителям как ответственным за своих детей необходим позитивный настрой, который демонстрируется им.