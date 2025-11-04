10:21
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Власть

В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования

Президент Садыр Жапаров принял изменения в Закон «О рекламе», направленные на защиту граждан от недобросовестных и непрофессиональных психологических услуг.

Согласно новому документу, в законодательство впервые вводится определение понятия «психологические услуги» — это профессиональная деятельность, осуществляемая только практическими психологами, имеющими соответствующее образование. Перечень видов таких услуг утвердит кабинет министров.

Также внесено дополнение, согласно которому запрещается реклама психологических услуг, если их оказывают лица без высшего профессионального образования по соответствующей специальности.

Таким образом, публикация, продвижение или распространение объявлений о «психологической помощи» от неподготовленных специалистов будет считаться нарушением закона о рекламе и повлечет административную ответственность.

Закон вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349557/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР
Потребкредиты по-новому: лимит 0,08 процента в день и закрытие без штрафов
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
10:18
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
10:08
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
10:03
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
10:02
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
10:00
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом