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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом приближается к 2,5 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 404 тысячи 701 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 75 тысяч 471. Больше всего зараженных в США (759 тысяч 467), Испании (198 тысяч 674), Италии (178 тысяч 972), Франции (154 тысячи 98), Германии (145 тысяч 742) и Великобритании (121 тысяча 172).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 600 тысяч, за сутки показатель вырос на 29 тысяч 481 человека.

После заражения коронавирусом скончались 165 тысяч 229 человек (рост на 4 тысячи 523 за сутки). В том числе в Италии умерли 23 тысячи 660 человек, Испании — 20 тысяч 453, Франции — 19 тысяч 718.

В Кыргызстане зарегистрировали 568 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 676, Узбекистане — 1 тысячу 565, России — 42 тысячи 853. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150602/
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