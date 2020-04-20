Число зараженных коронавирусом приближается к 2,5 миллиона человек

На сегодня в мире зафиксировали 2 миллиона 404 тысячи 701 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки показатель вырос на 75 тысяч 471. Больше всего зараженных в США (759 тысяч 467), Испании (198 тысяч 674), Италии (178 тысяч 972), Франции (154 тысячи 98), Германии (145 тысяч 742) и Великобритании (121 тысяча 172).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 600 тысяч, за сутки показатель вырос на 29 тысяч 481 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 568 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 676, Узбекистане — 1 тысячу 565, России — 42 тысячи 853. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.