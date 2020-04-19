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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Застрявшие в Новосибирске кыргызстанцы продолжают голодовку в знак протеста

Застрявшие в Новосибирске кыргызстанцы продолжают сухую голодовку в знак протеста.

Как рассказала 24.kg Ирина Степкичева, они связывались с депутатом парламента Жанаром Акаевым. Он заявил, что решается вопрос организации рейса 21 апреля.

«В Генконсульстве здесь, в Новосибирске, нам подтвердили: есть надежда, что мы можем улететь, но гарантии никто не дает. Такое ощущение, что о нас просто забыли, как будто мы и не существуем. А у нас очень тяжелая ситуация. Одна из пассажирок Саламат Касымбекова, у которой в реанимации в пятницу скончался муж, находится под медицинским наблюдением, врачи ей колют снотворное. Еще одна молодая девушка с угрозой выкидыша на сроке 22 недели. У меня у самой проблемы с суставами. Я же летала на операцию в Новосибирск, и врач, когда осмотрел мое колено, сказал, что прогнозы очень неутешительны. Среди нас есть бабушка 80 лет, маленькие дети. Когда кончится это издевательство?» — спрашивает Ирина Степкичева.

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Она добавила, что ответа на ее обращение в посольство аппарат президента Кыргызстана до сих пор нет.

По данным правительства КР, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150555/
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