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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

МАГАТЭ поможет Кыргызстану в борьбе с вирусом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Гослесхоза.

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По ее данным, агентство выделило Кыргызстану диагностические комплекты оборудования для ПЦР-тестов в режиме реального времени, расходные материалы, праймеры и зонды для быстрого обнаружения COVID-19. Общая сумма помощи составляет 64 тысячи евро.

Оборудование передадут в генетико-молекулярную лабораторию Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150329/
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