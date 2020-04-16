В инфекционной больнице лечится 96 больных коронавирусом, из них 39 медиков

В Республиканской клинической инфекционной больнице на лечении сегодня находятся 96 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 39 медиков. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Гульжигит Аалиев.

По его словам, госпитализированные медики в основном эпидемиологи, среди них есть одна медицинская сестра и один врач-хирург.

«Сегодня у нас четыре тяжелых пациента, они находятся в реанимации, среди них один врач-эпидемиолог. Мы имеем все необходимое для их лечения. Конечно, иногда трудно поверить в чудо, но у нас есть такая пациентка 53 лет, которую благодаря нашим реаниматологам мы вытащили из крайне тяжелого состояния. Вчера провели консилиум, и сейчас больная показывает положительную динамику, пошла на поправку. Мы принимаем на себя главный удар по коронавирусу в Бишкеке и Чуйской области, в данное время у нас нет других больных», — отметил Гульжигит Аалиев.

На сегодня в Кыргызстане 104 работника здравоохранения заражены коронавирусной инфекцией.