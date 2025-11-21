17:15
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев посетил ряд столичных организаций здравоохранения, куда чаще всего обращаются родители с детьми, заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

По данным пресс-центра Минздрава, в рамках рабочего визита он ознакомился с ситуацией в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и Республиканской клинической инфекционной больнице.

Руководители учреждений сообщили о сезонном увеличении числа обращений и госпитализаций. По их данным, значительная часть заражений происходит в местах массового скопления детей, в том числе на игровых площадках крупных торговых центров Бишкека.

Также обозначена проблема нехватки медицинского персонала, прежде всего педиатров, инфекционистов и среднего медицинского звена.

В ходе визита министр поручил: усилить кадровый потенциал детских и инфекционных стационаров за счет привлечения специалистов из первичной медико-санитарной сети; создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их сопровождающих; обеспечить доступ к питьевой воде в зонах ожидания; открыть дополнительные помещения для приема пациентов, чтобы уменьшить очереди и предотвратить скопление людей.

Читайте по теме
Гонконгский грипп. Минздрав Казахстана рекомендует избегать людные места

Министр отметил, что пик сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно приходится на декабрь, и Минздрав уже готовит дополнительные меры по реагированию и разгрузке стационаров.

В связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ ведомство рекомендует гражданам при первых симптомах — повышенной температуре, кашле, насморке, боли в горле или слабости — обращаться в центры семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства.

Посещение стационаров без необходимости может привести к увеличению времени ожидания в очередях, повышению риска контакта с другими вирусами, утяжелению течения заболевания, особенно у детей.

ЦСМ в Бишкеке работают:

  • с понедельника по пятницу: 08.00–20.00; 
  • в субботу: 08.00–18.00; 
  • в воскресенье: 08.00–14.00.

Рекомендации по профилактике вирусных инфекций:

  • регулярно проветривать помещения;
  • тщательно мыть руки с мылом;
  • избегать мест скопления людей, использовать маски в общественных местах;
  • укреплять иммунитет: полноценное питание, питьевой режим, достаточный сон;
  • своевременно обращаться к семейным врачам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351826/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
Минздрав Кыргызстана пересматривает систему назначения директоров больниц
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает расти
Рост ОРВИ и гриппа. Контакты центров семейной медицины Бишкека
Медгородок в Бишкеке. Минздрав КР приглашает партнеров из Франции в проект
Выборы ЖК. Медработники должны соблюдать политический нейтралитет
Государство возьмет полный контроль над медицинским образованием и наукой
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
В больнице Бишкека не хватает кислородных концентраторов. Ответ скорой помощи
За неделю в Кыргызстане более 6,5 тысячи человек заболели ОРВИ
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
17:05
На авиашоу в Дубае разбился самолет На авиашоу в Дубае разбился самолет
17:02
Китайская компания разработает для аэропорта «Манас» современную бондовую зону
17:01
В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку
17:01
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
16:57
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах