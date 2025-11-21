Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев посетил ряд столичных организаций здравоохранения, куда чаще всего обращаются родители с детьми, заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
По данным пресс-центра Минздрава, в рамках рабочего визита он ознакомился с ситуацией в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и Республиканской клинической инфекционной больнице.
Руководители учреждений сообщили о сезонном увеличении числа обращений и госпитализаций. По их данным, значительная часть заражений происходит в местах массового скопления детей, в том числе на игровых площадках крупных торговых центров Бишкека.
В ходе визита министр поручил: усилить кадровый потенциал детских и инфекционных стационаров за счет привлечения специалистов из первичной медико-санитарной сети; создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их сопровождающих; обеспечить доступ к питьевой воде в зонах ожидания; открыть дополнительные помещения для приема пациентов, чтобы уменьшить очереди и предотвратить скопление людей.
Министр отметил, что пик сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно приходится на декабрь, и Минздрав уже готовит дополнительные меры по реагированию и разгрузке стационаров.
В связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ ведомство рекомендует гражданам при первых симптомах — повышенной температуре, кашле, насморке, боли в горле или слабости — обращаться в центры семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства.
Посещение стационаров без необходимости может привести к увеличению времени ожидания в очередях, повышению риска контакта с другими вирусами, утяжелению течения заболевания, особенно у детей.
ЦСМ в Бишкеке работают:
- с понедельника по пятницу: 08.00–20.00;
- в субботу: 08.00–18.00;
- в воскресенье: 08.00–14.00.
Рекомендации по профилактике вирусных инфекций:
- регулярно проветривать помещения;
- тщательно мыть руки с мылом;
- избегать мест скопления людей, использовать маски в общественных местах;
- укреплять иммунитет: полноценное питание, питьевой режим, достаточный сон;
- своевременно обращаться к семейным врачам.