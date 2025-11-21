Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев посетил ряд столичных организаций здравоохранения, куда чаще всего обращаются родители с детьми, заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

По данным пресс-центра Минздрава, в рамках рабочего визита он ознакомился с ситуацией в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и Республиканской клинической инфекционной больнице.

Руководители учреждений сообщили о сезонном увеличении числа обращений и госпитализаций. По их данным, значительная часть заражений происходит в местах массового скопления детей, в том числе на игровых площадках крупных торговых центров Бишкека.

Также обозначена проблема нехватки медицинского персонала, прежде всего педиатров, инфекционистов и среднего медицинского звена.

В ходе визита министр поручил: усилить кадровый потенциал детских и инфекционных стационаров за счет привлечения специалистов из первичной медико-санитарной сети; создать более комфортные условия для маленьких пациентов и их сопровождающих; обеспечить доступ к питьевой воде в зонах ожидания; открыть дополнительные помещения для приема пациентов, чтобы уменьшить очереди и предотвратить скопление людей.

Министр отметил, что пик сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно приходится на декабрь, и Минздрав уже готовит дополнительные меры по реагированию и разгрузке стационаров.

В связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ ведомство рекомендует гражданам при первых симптомах — повышенной температуре, кашле, насморке, боли в горле или слабости — обращаться в центры семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства.

Посещение стационаров без необходимости может привести к увеличению времени ожидания в очередях, повышению риска контакта с другими вирусами, утяжелению течения заболевания, особенно у детей.

ЦСМ в Бишкеке работают:

с понедельника по пятницу: 08.00–20.00;

в субботу: 08.00–18.00;

в воскресенье: 08.00–14.00.

Рекомендации по профилактике вирусных инфекций: