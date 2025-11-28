Рост ОРВИ. В стационарах Бишкека перераспределяют нагрузку

По последним оперативным данным, в отдельных медицинских организациях Бишкека снижается количество обращений и госпитализаций по сравнению с предыдущими днями. Это позволяет своевременно перераспределять нагрузку и обеспечивать доступность медицинской помощи, сообщает Минздрав КР.
По данным ведомства, ежедневные колебания обращаемости являются нормальными для сезонного периода, и окончательные выводы о динамике будут делать по результатам анализа недельных показателей.
Республиканская клиническая инфекционная больница
В РКИБ зарегистрировано сокращение количества обращений и госпитализаций, в отличие от начала недели. При этом коечный фонд остается высоко загруженным: в работе находится 500 коек, фактическая занятость составляет 565-573 пациента.
Потоки пациентов с ОРВИ и пневмонией продолжают обслуживаться в усиленном режиме.
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
ГДКБСМП принимает детей с сезонными респираторными инфекциями круглосуточно.
Наиболее загруженными остаются отделения общей соматики, ЛОР и хирургии/пульмонологии.
Основной поток пациентов поступает из поликлиник Бишкека и Чуйской области.
Министерство здравоохранения продолжает круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации и усиливает работу амбулаторного звена.
Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности.
Ведомство рекомендует:
- при первых симптомах ОРВИ обращаться к своему семейному врачу;
- при высокой температуре, одышке, выраженной слабости у детей, отказе от питья незамедлительно обращаться за медицинской помощью;
- соблюдать меры профилактики: ношение масок в местах скопления людей, регулярное мытье рук, ограничение контактов при симптомах заболевания;
- проходить вакцинацию против гриппа, которая остается наиболее эффективной мерой защиты в сезон.