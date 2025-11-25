16:19
Общество

Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в инфекционной больнице

В Республиканской клинической инфекционной больнице нет возможности увеличить число дежурных врачей в приемном отделении из-за нехватки кадров. Об этом 24.kg сообщил главный врач Гулжигит Аалиев.

По его словам, в дневное время на приеме работает пять врачей, в вечернее — три.

«Со вчерашнего дня к нам перенаправили одного медика из столичного Центра семейной медицины. Еще двух своих дежурных врачей мы дополнительно держим в резерве на случай увеличения числа обратившихся. У нас отмечается нехватка кадров. Если по штату в приемном отделении должны работать 22 врача, то сегодня по графику их всего 15», — сказал Гулжигит Аалиев.

При этом он заверил, что люди не ждут помощи по четыре-пять часов.

В первую очередь принимают больных в тяжелом состоянии — без сознания, с отеком головного мозга, судорожным синдромом, высокой температурой и доставленных по линии скорой помощи.

Некоторые посетители скандалят в очереди и не дают медикам возможности работать. Таких инцидентов вчера было три — ругаются как между собой в очередях, так и с врачами.

Гулжигит Аалиев

«Наши сотрудники вызывали милицию, чтобы успокоить граждан», — отметил он.

Главврач призвал население соблюдать санитарный режим, не посещать закрытые места массового скопления людей, в том числе детские площадки, кинотеатры и развлекательные заведения, при появлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к медработникам по месту жительства.

Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения

«За вчерашние сутки к нам обратился 421 пациент, 163 из которых госпитализировали. То есть около 60 процентов обратившихся просто пришли на консультации, хотя могли получить необходимую информацию от медработника в Центре семейной медицины. Поликлиники сейчас работают до 20.00, но люди не хотят туда идти, а рвутся к нам. Мы госпитализируем всех при наличии показаний», — подчеркнул он.

Всего на лечении в инфекционной больнице находится 587 больных, из них 433 — с ОРВИ.

В реанимации девять пациентов. Часть госпитализированных находится в коридорах.

В целом РКИБ рассчитана на 500 коек.

Ранее глава Минздрава поручил открыть в инфекционке дополнительные помещения для приема пациентов, чтобы уменьшить очереди и предотвратить скопление людей.

В соцсетях периодически появляются жалобы на очереди в больницах. 
