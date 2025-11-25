Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в инфекционной больнице

В Республиканской клинической инфекционной больнице нет возможности увеличить число дежурных врачей в приемном отделении из-за нехватки кадров. Об этом 24.kg сообщил главный врач Гулжигит Аалиев.
По его словам, в дневное время на приеме работает пять врачей, в вечернее — три.
«Со вчерашнего дня к нам перенаправили одного медика из столичного Центра семейной медицины. Еще двух своих дежурных врачей мы дополнительно держим в резерве на случай увеличения числа обратившихся. У нас отмечается нехватка кадров. Если по штату в приемном отделении должны работать 22 врача, то сегодня по графику их всего 15», — сказал Гулжигит Аалиев.
При этом он заверил, что люди не ждут помощи по четыре-пять часов.
В первую очередь принимают больных в тяжелом состоянии — без сознания, с отеком головного мозга, судорожным синдромом, высокой температурой и доставленных по линии скорой помощи.
Некоторые посетители скандалят в очереди и не дают медикам возможности работать. Таких инцидентов вчера было три — ругаются как между собой в очередях, так и с врачами.Гулжигит Аалиев
«Наши сотрудники вызывали милицию, чтобы успокоить граждан», — отметил он.
Главврач призвал население соблюдать санитарный режим, не посещать закрытые места массового скопления людей, в том числе детские площадки, кинотеатры и развлекательные заведения, при появлении симптомов заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к медработникам по месту жительства.
«За вчерашние сутки к нам обратился 421 пациент, 163 из которых госпитализировали. То есть около 60 процентов обратившихся просто пришли на консультации, хотя могли получить необходимую информацию от медработника в Центре семейной медицины. Поликлиники сейчас работают до 20.00, но люди не хотят туда идти, а рвутся к нам. Мы госпитализируем всех при наличии показаний», — подчеркнул он.
Всего на лечении в инфекционной больнице находится 587 больных, из них 433 — с ОРВИ.
В целом РКИБ рассчитана на 500 коек.
Ранее глава Минздрава поручил открыть в инфекционке дополнительные помещения для приема пациентов, чтобы уменьшить очереди и предотвратить скопление людей.
В соцсетях периодически появляются жалобы на очереди в больницах.