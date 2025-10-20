В Республиканской клинической инфекционной больнице отметили подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
По данным медиков, за неделю в приемное отделение обратились 1 тысяча 334 больных, 26 процентов из них поступили с ОРВИ; госпитализировали в стационар 500 пациентов, из них с острой респираторной инфекцией 42 процента — в основном это дети младшего возраста.
На сегодня в стационаре на лечении 155 пациентов с ОРВИ, в основном дети.
По показаниям госпитализируют всех, отказов нет. Лечение и обследования проводят за счет больницы.
В связи с эпидемиологической ситуацией РКИБ просит население не посещать места скопления людей, закрытые детские игровые площадки, а при появлении первых признаков ОРВИ обращаться к своим семейным врачам.
В стационар обращаться только по направлению врача ЦСМ.
Медики напомнили о профилактике ОРВИ:
- ограничить контакт с больными, особенно в первые три дня заболевания;
- в разгар ОРВИ избегать посещения массовых мероприятий, стараться не пользоваться общественным транспортом или надевать при этом защитную повязку;
- строго соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье рук после контакта с предметами, на которых мог остаться вирус);
- поддерживать защитные силы организма, обеспечивая себе полноценное питание, достаточное употребление овощей, фруктов, витаминов;
- прогулки на свежем воздухе, занятия спортом;
- полноценный сон;
- отказ от курения (сигареты снижают защитные свойства организма, сопротивляемость к инфекциям дыхательных путей);
- промывание носа физиологическим раствором.
«Главное — не заниматься самолечением. Если поднялась температура, не принимать сразу антибиотики. При сомнениях относительно лечения лучше обратиться к врачу, чтобы не усугубить состояние», — советует администрация РКИБ.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане началась вакцинация от гриппа.