В Республиканской клинической инфекционной больнице отметили подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным медиков, за неделю в приемное отделение обратились 1 тысяча 334 больных, 26 процентов из них поступили с ОРВИ; госпитализировали в стационар 500 пациентов, из них с острой респираторной инфекцией 42 процента — в основном это дети младшего возраста.

На сегодня в стационаре на лечении 155 пациентов с ОРВИ, в основном дети.

В реанимационном отделении лежит шесть пациентов, из них пять детей, в том числе четыре ребенка с ОРВИ в возрасте до одного года.

По показаниям госпитализируют всех, отказов нет. Лечение и обследования проводят за счет больницы.

В связи с эпидемиологической ситуацией РКИБ просит население не посещать места скопления людей, закрытые детские игровые площадки, а при появлении первых признаков ОРВИ обращаться к своим семейным врачам.

В стационар обращаться только по направлению врача ЦСМ.

Медики напомнили о профилактике ОРВИ:

ограничить контакт с больными, особенно в первые три дня заболевания;

в разгар ОРВИ избегать посещения массовых мероприятий, стараться не пользоваться общественным транспортом или надевать при этом защитную повязку;

строго соблюдать правила личной гигиены (регулярное мытье рук после контакта с предметами, на которых мог остаться вирус);

поддерживать защитные силы организма, обеспечивая себе полноценное питание, достаточное употребление овощей, фруктов, витаминов;

прогулки на свежем воздухе, занятия спортом;

полноценный сон;

отказ от курения (сигареты снижают защитные свойства организма, сопротивляемость к инфекциям дыхательных путей);

промывание носа физиологическим раствором.

Медики подчеркнули важность вакцинации: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди детей на 60-90 процентов.

«Главное — не заниматься самолечением. Если поднялась температура, не принимать сразу антибиотики. При сомнениях относительно лечения лучше обратиться к врачу, чтобы не усугубить состояние», — советует администрация РКИБ.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане началась вакцинация от гриппа.