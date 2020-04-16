Сайт для отслеживания денег на счете по борьбе с COVID-19 создан в Кыргызстане

В Кыргызстане запустили информационный ресурс help.covid.kg, на котором размещается информация о поступившей благотворительной помощи. Об этом сообщает Госкомитет информационных технологий и связи.

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По его данным, ресурс показывает, как распределяются деньги между ведомствами страны. На сайте представлены следующие сведения:

количество поступивших денежных средств на специальные депозитные счета Министерства здравоохранения и Министерства труда и социального развития и их распределение;

объем поступившей и оказанной гуманитарной помощи;

распределение помощи: основания перечислений, куда и кому направлена поступившая благотворительная помощь.

На сегодня на депозитный счет Минздрава поступило более 125 миллионов сомов, из них использовано на доплаты и компенсации около 4 миллионов 800 тысяч. На депозитный счет Министерства труда и социального развития перечислено около 13 миллионов 500 тысяч сомов, из них порядка 4 миллионов 400 тысяч распределено на оказание помощи нуждающимся семьям. На счет мэрии столицы поступило 2 миллиона 800 тысяч сомов, из них направили на закупку продуктовых наборов для распределения 2 миллиона 500 тысяч.