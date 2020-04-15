Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются

С момента введения чрезвычайного положения факты нарушения прав заключенных и подследственных, находящихся в СИЗО, не зафиксированы. Об этом заявил на онлайн-пресс-конференции омбудсмен Токон Мамытов.

По его словам, сотрудникам аппарата никто мешает, они могут посещать закрытые учреждения. Он отметил, что жалоб на нарушения, грубое обращение, пытки от заключенных не поступает. В основном арестованные жалуются, что запрещены свидания и ограничены передачи. Но акыйкатчи пояснил — таковы требования карантина и в пенитенциарной системе они особенно жесткие, чтобы не допустить проникновения вируса.