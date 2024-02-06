Защита прав человека. Институт омбудсмена и СИН усилят взаимодействие

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева посетила центральный аппарат Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР. Об этом сообщает пресс-служба Института омбудсмена.

По данным ведомства, акыйкатчи встретилась с главой СИН Аскатом Эгембердиевым и обсудила вопросы улучшения соблюдения прав и свобод человека в учреждениях СИН.

Джамиля Джаманбаева отметила положительные моменты в деятельности службы за последние годы, но обратила внимание на ряд проблем в сфере защиты прав и свободы граждан Кыргызстана.

Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу случаев нарушений прав заключенных и подчеркнула важность регулярного мониторинга условий содержания и соблюдения прав в учреждениях исполнения наказаний.

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Омбудсмен отметила необходимость усиления взаимодействия между СИН и институтом акыйкатчи в целях обеспечения защиты прав человека.

Аскат Эгембердиев подчеркнул, что деятельность Службы исполнения наказаний максимально прозрачна.

«Обеспечение безопасности и законности в пенитенциарных учреждениях, соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, заключенных под стражу, являются приоритетными задачами СИН. Для их решения предпринимаются всевозможные меры», — сказал он.

Акыйкатчи и глава СИН договорились о проведении регулярных мониторингов в учреждениях пенитенциарной системы.