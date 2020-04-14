На кыргызско-таджикской границе выставлены дополнительные отряды. Для чего?

На кыргызско-таджикской границе выставлены дополнительные отряды. Об этом сообщает ГПС КР.

Уточняется, что состоялись встречи пограничного представителя Кыргызской Республики по Лейлекскому участку с пограничным представителем Республики Таджикистан по Ганчинскому участку.

Обсуждались дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19. Пограничные ведомства двух стран усилили кыргызско-таджикскую госграницу, выставив дополнительные пограничные наряды на отдельных участках, где существует высокий риск контактов местного населения приграничных территорий, что может привести к распространению коронавирусной инфекции.

Пограничные представители сторон также обсудили порядок охраны совместной границы в связи с временным закрытием пунктов пропуска на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Обстановка по всему периметру границы стабильная.