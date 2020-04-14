В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно.

По словам регионального координатора по здравоохранению Арзыбека Борубекова, сегодня в ЦСМ Лейлекского района имеются 170 одноразовых костюмов, 190 многоразовых костюмов, 270 респираторов, 700 одноразовых масок. «Гуманитарный груз из Республики Узбекистан был распределен по всем организациям здравоохранения области. Пока запасы есть», — отметил он.

Всего в организациях здравоохранения Лейлекского района есть около 800 защитных костюмов, 14 тысяч 950 одноразовых масок, 1 тысяча 274 литра антисептика, 19 тысяч 91 штука перчаток, 250 килограммов дезсредств и 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сотрудники поликлиники Исфаны опубликовали видео с просьбой обеспечить их средствами индивидуальной защиты. По словам заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева, спецодежда врачам в Лейлеке поступит в ближайшие дни.