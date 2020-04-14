Коронавирус в Кыргызстане. В реанимации остаются три медицинских работника

В реанимационных отделениях остаются три медицинских работника. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в реанимацию переводят пациентов, если их состояние ухудшается.

«Потому что там предусмотрена интенсивная терапия», — отметил он.

Напомним, в Кыргызстане на сегодня 430 подтвержденных фактов коронавируса, 79 заболевших — медики. Среди них 24 врача, 32 — средний медперсонал: медсестры, лаборанты, помощники врачей. Остальные — младший медперсонал — санитарки, прачки, повара и другие.