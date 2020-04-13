В Кыргызстане 96 лаборантов прошли обучение по диагностике коронавируса

На дистанционное обучение привлекли специалистов со всей страны, которые владеют техникой полимеразной цепной реакции (ПЦР), из Национального центра фтизиатрии, центра «СПИД», Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, государственных центров санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей и частных лабораторий.

В Кыргызстан пригласили зарубежных врачей для борьбы с коронавирусом

В Кыргызстане завершили циклы дистанционного обучения 96 специалистов по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в ООН.

«Основной целью тренингов было обучение специалистов основам биобезопасности в лабораторных условиях и работе с особо опасными материалами. Учащимся представили серию обучающих видеороликов, подготовленных ВОЗ, по основам биобезопасности и проведению исследований ПЦР на COVID-19, сбору, транспортировке образцов и их обработке для проведения дальнейших исследований», — отметили в организации.

В ходе дистанционного обучения представили основы ПЦР-исследований, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность лабораторий по диагностике COVID-19. Также пересмотрели учебные материалы и программы для работников здравоохранения по коронавирусу в Кыргызстане.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 79 из которых — медики.