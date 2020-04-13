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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане 96 лаборантов прошли обучение по диагностике коронавируса

В Кыргызстане завершили циклы дистанционного обучения 96 специалистов по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в ООН.

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На дистанционное обучение привлекли специалистов со всей страны, которые владеют техникой полимеразной цепной реакции (ПЦР), из Национального центра фтизиатрии, центра «СПИД», Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, государственных центров санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской областей и частных лабораторий.

«Основной целью тренингов было обучение специалистов основам биобезопасности в лабораторных условиях и работе с особо опасными материалами. Учащимся представили серию обучающих видеороликов, подготовленных ВОЗ, по основам биобезопасности и проведению исследований ПЦР на COVID-19, сбору, транспортировке образцов и их обработке для проведения дальнейших исследований», — отметили в организации.

В ходе дистанционного обучения представили основы ПЦР-исследований, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность лабораторий по диагностике COVID-19. Также пересмотрели учебные материалы и программы для работников здравоохранения по коронавирусу в Кыргызстане.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 79 из которых — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150013/
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