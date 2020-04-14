Комендатура Бишкека выявила факты получения пропусков для частного извоза

Комендатура Бишкека выявила факты получения пропусков для неофициального оказания услуг такси. Как отметили в ее пресс-службе, при подаче заявлений люди прикладывали документы о поставке продуктов питания в столицу.

«После получения пропусков они занялись услугами такси. По всем выявленным фактам будут приняты меры в соотвествии с законодательством», — сказали в комендатуре.

Напомним, что в Бишкеке с 25 марта действует режим чрезвычайного положения и установлен комендантский час. Передвижение по городу ограничено — посещать можно продовольственные магазины/базары, аптеки, медучреждения. При этом на руках должны быть документ, удостоверяющий личность, и маршрутный лист. Для передвижения транспорта необходим специальный пропуск.