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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комендатура Бишкека выявила факты получения пропусков для частного извоза

Комендатура Бишкека выявила факты получения пропусков для неофициального оказания услуг такси. Как отметили в ее пресс-службе, при подаче заявлений люди прикладывали документы о поставке продуктов питания в столицу.

«После получения пропусков они занялись услугами такси. По всем выявленным фактам будут приняты меры в соотвествии с законодательством», — сказали в комендатуре.

Напомним, что в Бишкеке с 25 марта действует режим чрезвычайного положения и установлен комендантский час. Передвижение по городу ограничено — посещать можно продовольственные магазины/базары, аптеки, медучреждения. При этом на руках должны быть документ, удостоверяющий личность, и маршрутный лист. Для передвижения транспорта необходим специальный пропуск.

Вчера стало известно об инициативе республиканского штаба о продлении режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных районах страны до 30 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150009/
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